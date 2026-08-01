Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2026 8:33

На две недели закрыли обувную фабрику в Вольске из-за уволенного мигранта

Бизнесмен не уведомил МВД об увольнении мигранта
Источник:kp.ru

В Вольске судебные приставы на две недели приостановили работу обувной фабрики.

Причиной стало нарушение миграционных правил: индивидуальный предприниматель не уведомил МВД об увольнении иностранного сотрудника, который уехал на родину после отпуска и не вернулся. Это прямое нарушение части третьей статьи 18.15 КоАП РФ. Суд оштрафовал бизнесмена и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 14 дней.

Приставы опечатали цех и оборудование, составили акт. Владельцу запрещено возобновлять работу до конца срока под угрозой дополнительной ответственности.