В Саратове обрушился подъезд расселенного дома: возбуждено дело

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В Саратове расследуется уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома на улице Крымской. Как сообщили в Следственном комитете, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)[citation:7]. Речь идет о событиях, произошедших еще в октябре 2025 года, когда после работ подрядной организации частично обрушилась стена фасада аварийного дома.

Новый инцидент случился утром 31 июля — обрушился один из подъездов уже расселенного здания. К счастью, никто из людей не пострадал. Дом на Крымской был признан аварийным еще в 2020 году, а в сентябре 2025 года с подрядчиком заключили договор на противоаварийные работы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют качество выполненных работ. В результате ненадлежащего исполнения обязательств сотрудниками подрядной организации и произошло обрушение стены.