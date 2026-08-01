Вячеслав Володин в Базарном Карабулаке: за техникум надо бороться

Вячеслав Володин посетил Базарно-Карабулакский район, где осмотрел старейшее образовательное учреждение — Базарнокарабулакский техникум агробизнеса — и встретился с преподавателями. Ранее к председателю Госдумы обращались местные жители с вопросами о развитии техникума. Володин предложил проанализировать возможности учреждения и подготовить проект его модернизации.

По его мнению, техникум должен получить современную материальную базу и общежитие для иногородних студентов. «За техникум надо бороться: подготовьте проект развития. У вас шанс есть: создав хороший техникум в Базарном Карабулаке, создать межрайонную точку притяжения», — подчеркнул Володин. Задача — превратить учреждение в межрайонный образовательный центр.

Ранее при поддержке Володина в районе уже были проведены масштабные изменения: отремонтированы тротуары, дороги и дворы, запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой, построена межрайонная поликлиника и служебный дом для врачей, реконструирован стадион «Колос», проведён капремонт школ, построена ледовая арена и обновлена коммунальная техника.