Исторический «Дом крестьянина» в Вольске получил статус памятника архитектуры

В Вольске Саратовской области здание на улице Коммунистической, 28, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Оно получило статус памятника местного значения. Соответствующий приказ подписал комитет культурного наследия региона, утвердив границы территории и предмет охраны. По данным экспертизы, дом возвели на рубеже XIX–XX веков в стиле эклектики с элементами барокко.

Специалисты отмечают характерные детали фасада: дугообразные сандрики над окнами, ромбовидное слуховое окно и высокий аттик криволинейной формы. До 1917 года дом принадлежал крестьянину Сенотову, позже стал коммунальным жильём, а сейчас в нём работает стоматология. Здание является ярким примером дореволюционной застройки Вольска и сохраняет исторический облик города.

Под охрану попали не только внешние элементы, но и интерьеры: лепные розетки, узоры с растительным орнаментом, угловая печь, филенчатые двери и кирпичные своды подвала (система Монье). Эти детали обязаны сохранить при любых будущих работах.