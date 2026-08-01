Вице-спикер назвала коллектив Марксовского реабилитационного Центра для детей уникальной командой

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Заместитель Председателя Государственной думы Анна Кузнецова высоко оценила деятельность Марксовского реабилитационного Центра для детей с ограниченными возможностями.

В Центре проходят реабилитацию дети не только из Марксовского района, но и ещё из нескольких районов Саратовской области. В последнее время здесь появилось много современного оборудования, позволяющего избавиться от последствий различных заболеваний. Большое внимание уделяется социальной адаптации детей и подростков, их учат финансовой грамотности, прививают бытовые навыки, всё это подкреплено различными обучающими тренажёрами.

Анна Кузнецова отметила, что помощь, как говорит наш Президент Владимир Путин, чем ближе, тем действеннее, особенно, когда это касается детей. То есть от нуля до восемнадцати они проходят в шаговой доступности действенное лечение, и кроме вопросов реабилитации решаются вопросы социализации. Вице-спикер назвала коллектив Центра уникальной командой, где помимо высокого профессионализма присутствует особое душевное отношение к делу, которому они посвятили свою жизнь. – Лечат сердцем, желанием добра, и это ключевое в таком служении. Есть ряд вопросов, которые необходимо решить, и таким людям, обязательно необходимо помочь.