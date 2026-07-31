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НовостиОбщество31 июля 2026 22:04

В Саратове ограничат движение у обрушившегося дома по Крымской

На Крымской ограничат проезд из-за аварийных работ
Источник:kp.ru

В Саратове 1 августа с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта на улице Крымской. Проезд закроют на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика. Это связано с проведением аварийных работ у дома № 3, где накануне произошло обрушение части кирпичной кладки.

Пропуск транспортных средств специального назначения — пожарной службы, полиции, скорой помощи — будет осуществляться по разрешению и на условиях лица, ответственного за производство работ. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

Напомним, 31 июля в Заводском районе Саратова произошло обрушение дома № 3 на улице Крымской. В результате происшествия никто не пострадал. Здание ранее было расселено. По данному факту расследуется уголовное дело. Ситуация находится на контроле городских властей.