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НовостиОбщество31 июля 2026 22:03

В Ивантеевском районе в ДТП пострадали 5 человек, среди них дети

В Саратовской области в ДТП пострадали дети: авария в Ивантеевском районе
Источник:kp.ru

В Ивантеевском районе Саратовской области сегодня, 1 августа, произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. Возле села Знаменка столкнулись кроссовер Chery Tiggo под управлением 38-летнего мужчины и минивэн Toyota Alphard, за рулём которого находился 50-летний водитель. По предварительным данным, столкновение было лобовым, Chery слетела с дороги.

В результате аварии пострадали пять человек. Среди них — две девочки 4 и 8 лет, пассажирки Chery, а также трое взрослых пассажиров Toyota. Все они госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.