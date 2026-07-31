В Ивантеевском районе в ДТП пострадали 5 человек, среди них дети

В Ивантеевском районе Саратовской области сегодня, 1 августа, произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. Возле села Знаменка столкнулись кроссовер Chery Tiggo под управлением 38-летнего мужчины и минивэн Toyota Alphard, за рулём которого находился 50-летний водитель. По предварительным данным, столкновение было лобовым, Chery слетела с дороги.

В результате аварии пострадали пять человек. Среди них — две девочки 4 и 8 лет, пассажирки Chery, а также трое взрослых пассажиров Toyota. Все они госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.