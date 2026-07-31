В Саратовской области с начала лета утонули 23 человека

С начала лета в Саратовской области утонули 23 человека, включая 5 подростков. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, практически все трагедии произошли на «диких» пляжах, где дно не обследовано, есть сильное течение и нет спасателей. Специалисты проводят профилактические рейды и мастер-классы на официальных пляжах, где объясняют правила поведения на воде и оказания первой помощи.

Заместитель начальника регионального ГИМС Артем Голубев рассказал, что сотрудники МЧС совместно со спасателями и администрациями проводят занятия как в разрешённых, так и в запрещённых для купания местах. Особое внимание уделяется детям и подросткам.

Спасатели напоминают: не заходите в воду в нетрезвом виде, не ныряйте в необследованных местах, рассчитывайте силы и следите за детьми. Безопасность на воде — ответственность каждого.