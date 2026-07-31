В Балаковском районе ввели режим повышенной готовности из-за пересохшего озера

В Балаковском районе Саратовской области введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Барулин. Причиной стало пересыхание озера Лебяжье — единственного источника водоснабжения для села Большой Кушум, где проживают около 300 человек. Режим повышенной готовности действует с 30 июля.

Аномальная жара и отсутствие осадков серьёзно повлияли на уровень воды в озере. Местной администрации поручено разработать план по перекачке воды, а на берегу организовано круглосуточное дежурство до полного заполнения озера. Ситуация находится на контроле Правительства Саратовской области и министерства природных ресурсов и экологии региона.

Меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и сбоев в водоснабжении принимаются по поручению губернатора Романа Бусаргина в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Власти держат ситуацию на личном контроле, чтобы обеспечить жителей села водой и предотвратить возможные риски.