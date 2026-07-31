В июле ветеринары приняли более 6,3 тысячи пациентов

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В июле ветеринарные специалисты Госветслужбы Саратовской области оказали помощь тысячам питомцев. Всего в клиниках было принято 6 320 пациентов — как на первичных, так и на повторных приёмах. Кроме того, специалисты провели 136 выездных приёмов для животных, владельцы которых не могли посетить клинику по состоянию здоровья или другим причинам. На учёт было поставлено 16 381 сельскохозяйственное животное.

Среди обращений преобладали запросы на вакцинацию от особо опасных заболеваний, в частности от бешенства. Также владельцы часто обращались из-за травм, полученных питомцами на даче. Активно востребованными оставались услуги по терапии, хирургии мягких тканей, стоматологии и дерматологии. Всё больше людей приходят на плановые вакцинации, чипирование и диспансеризацию до появления симптомов недомогания.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил: «Это правильный и современный подход, который позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и продлевать животным качественную жизнь». Ветеринарная служба региона продолжает активную работу.