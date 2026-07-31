В Энгельсе продан памятник архитектуры — «Дом И.М. Енца» на Пушкина, 73

В Энгельсе определился новый владелец объекта культурного наследия — «Дома И.М. Енца» на улице Пушкина, 73. Аукцион провела комиссия по приватизации муниципальной собственности. После оформления документов собственник планирует внешнюю реконструкцию здания.

Дом принадлежал И.М. Енцу и примыкал к территории паровой мельницы. В период революций 1905 и 1917 годов здание служило конспиративной точкой для заседаний первой организации РСДРП. Ранее по итогам конкурса определён владелец другого памятника — дома на Пушкина, 57, построенного в 1917 году для семьи Панченко.

Власти уже подготовили примерные варианты внешнего облика зданий. Муниципалитет продолжит работу по сохранению культурного наследия.