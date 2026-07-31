ДК «Ударник» откроется после ремонта осенью

Обновлённый ДК «Ударник» уже этой осенью примет новых посетителей. По инициативе жителей в рамках региональной программы поддержки местных инициатив в ДК идёт текущий ремонт. Будут восстановлены помещения, которые долгое время не использовались. После ремонта здесь откроют новые кружки — вокал, хореографию и мастерские декоративно-прикладного искусства.

Здание — объект культурного наследия, поэтому к работам привлекли специализированную организацию. Сейчас идёт внутренняя отделка, ремонт лестничного пролёта, закулисья и сцены. Планируется частичная замена коммуникаций, модернизация отопления и освещения, обустройство санузлов и дверных проёмов.

Работы завершат в середине сентября. Обновлённый «Ударник» станет новым центром притяжения для творческих жителей.