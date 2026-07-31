Археологи обнаружили древнюю посуду при раскопках курганов в Саратовской области

Фото: Время Саратовское

В Новобурасском районе Саратовской области завершились спасательные археологические раскопки курганной группы «Марьино-Лашмино-3». Специалисты исследовали пять курганов и обнаружили десятки артефактов эпохи поздней бронзы. Среди находок — хорошо сохранившаяся керамическая посуда с орнаментом, возраст которой составляет несколько тысяч лет.

Также археологи нашли кремневые орудия, костяную деталь конской упряжи и элементы древних погребальных сооружений. Каждая находка даёт учёным новую информацию о жизни и быте людей, населявших эти земли в древности.

Сейчас все артефакты проходят изучение и камеральную обработку