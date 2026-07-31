Делегация области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»

С 5 по 9 августа в Перми состоится окружной этап проекта «МолоТ» для работающей молодёжи Приволжского федерального округа. Саратовскую область представят 30 молодых специалистов из шести ведущих промышленных предприятий, включая «Газпром трансгаз Саратов», филиал «Т Плюс», «ПО КОРПУС», КБ промышленной автоматики и Балаковский филиал «Апатит». Программа включает спортивные состязания, конкурс профмастерства, военизированную эстафету, интеллектуальные и творческие конкурсы.

В соревнованиях примут участие делегации из 14 регионов ПФО. Проект «МолоТ» реализуется при поддержке полпреда президента в ПФО Игоря Комарова и направлен на самореализацию и профессиональное развитие работающей молодёжи.