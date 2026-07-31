В Саратовской области вакцинировали 242 тысячи коров от сибирской язвы

Саратовская Госветслужба подвела итоги вакцинации животных за первое полугодие 2026 года. Проведена масштабная работа по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, что позволило обеспечить высокий уровень защиты поголовья и снизить риски распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных.

Против классической чумы свиней вакцинировано 313 тысяч свиней, от сибирской язвы — 41,9 тысячи, рожи свиней — 123,8 тысячи, цирковирусной инфекции — 232,6 тысячи. От лептоспироза привито 118,1 тысячи голов крупного рогатого скота, от сибирской язвы — 242,4 тысячи, от ящура — 413,7 тысячи, от заразного узелкового дерматита — 154,1 тысячи. Мелкий рогатый скот: от лептоспироза — 46,7 тысячи, от сибирской язвы — 221,7 тысячи, от ящура — 466,4 тысячи.

Также проведены исследования крупного рогатого скота на лейкоз — 219,7 тысячи голов. Вакцинация продолжается, что способствует эпизоотическому благополучию региона.