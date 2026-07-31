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НовостиОбщество31 июля 2026 14:15

Директор стройкомпании в Саратове ответит за невыплату зарплаты

В Саратове будут судить директора за невыплату зарплаты
Источник:kp.ru

В Саратове завершено расследование уголовного дела против директора строительной компании, обвиняемого в невыплате зарплаты сотруднику. С апреля 2024 по август 2025 года руководитель полностью не выплачивал работнику заработную плату. Сумма задолженности составила не менее 400 тысяч рублей.

Следствие собрало достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы.

Следственное управление напоминает работодателям: полная невыплата зарплаты — уголовное преступление.