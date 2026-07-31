В Хвалынском музее пройдёт встреча со скульптором Виктором Грачёвым

В Хвалынском краеведческом музее пройдёт творческая встреча со скульптором, дизайнером, членом Союза художников России Виктором Грачёвым. Художник известен своими работами с камнем, деревом, стеклом, металлом и композитами. Его нефигуративные скульптуры ведут диалог с пространством и окружающей композицией, предлагая зрителю не просто предметы, а «идеи» предметов.

В творческом арсенале Виктора Грачёва — участие в международных выставочных проектах, камнерезных симпозиумах, персональные выставки в Эрмитаж-Урал и Эрмитаж-Выборг. Для Хвалынского музея он создаёт скульптурную группу из дерева в рамках проекта «Всё в сад!», посвящённого сохранению истории комплекса зданий и территории бывшего владения купца М.Л. Михайлова.

На встрече скульптор расскажет о своём творческом пути, работах, представленных в нескольких городах, и музейных проектах, а также поделится опытом создания современных пластических форм.