Фонд «Защитники Отечества» выдаёт ветеранам СВО адаптивную одежду

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Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжёлыми ранениями адаптивной одеждой. При её подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду. Фонд выдаёт её бесплатно в качестве технических средств реабилитации.

Для каждого ветерана предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В каждый входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Всего с лета 2025 года фонд выдал уже более 2800 комплектов. Возможность обеспечивать ветеранов такой одеждой появилась благодаря поддержке Президента Владимира Путина, который одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.

В Саратовской области 28 ветеранов уже получили комплекты адаптивной одежды. Один из них — Сергей Пилипчук, который активно занимается адаптивной физкультурой. Он отметил: «После ранения столкнулся с тем, что стало труднее двигаться. А сейчас получил комплект адаптивной одежды — она просторнее, удобнее. Считаю, что создание подобной одежды — это очень правильное решение, очень хорошая помощь для нас, ветеранов». Председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что адаптивная одежда помогает защитникам с тяжёлыми ранениями вернуть уверенность в себе и быстрее адаптироваться к мирной жизни.