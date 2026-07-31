Балаковец заподозрил знакомую в краже банковской карты

В МУ МВД России «Балаковское» поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже банковской карты и списании с неё 15 900 рублей. Мужчина рассказал, что после ухода знакомой, с которой он распивал спиртное, обнаружил пропажу пластика. Заподозрив гостью, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции 44-летнюю знакомую заявителя. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов и кражи. Женщина призналась, что потратила деньги с чужой карты на покупки в магазинах. Ущерб она частично возместила. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

Полиция напоминает: не стоит приглашать в дом малознакомых людей, распивать с ними спиртное и демонстрировать ценные вещи. Излишняя доверчивость в сочетании с пристрастием к алкоголю может сделать вас лёгкой добычей для злоумышленников.