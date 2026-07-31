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НовостиОбщество31 июля 2026 14:05

Жители Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса

Парк покорителей космоса — любимое место подопечных
Источник:kp.ru

Проживающие Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили Парк покорителей космоса. Это одно из любимых мест подопечных. Одни хотят увидеть капсулу корабля «Восток-1», другие — полюбоваться видами на Волгу с обзорной площадки.

В этот раз группа отправилась к месту приземления первого космонавта. Им показали прототип капсулы и рассказали, что оригинал хранится в «Звёздном городке». Установленный макет помог представить, как выглядел тот самый аппарат, вернувшийся с орбиты.

Поездка оставила у участников не только новые знания, но и чувство гордости за малую Родину. История космоса стала ближе.