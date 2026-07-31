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НовостиОбщество31 июля 2026 12:40

В саратовском музее СВО открылась выставка «Следы сражений»

Впервые собраны уникальные вещественные свидетельства и фотоматериалы
Источник:kp.ru

С 28 июля в саратовском музее истории специальной военной операции открылась новая выставка «Следы сражений: Артефакты СВО». Это документальный взгляд на жизнь приграничных районов и реальную оперативную обстановку в зоне проведения СВО. Впервые в одном пространстве собраны уникальные вещественные свидетельства и фотоматериалы. Посетители увидят образцы вооружения, трофейные предметы, а также кадры из новой версии международного фотопроекта «Мы обвиняем — Только факты», фиксирующие преступления киевского режима против мирных граждан России.

Центральный объект выставки — инсталляция «Когда металл заговорил». Осколки снарядов, фрагменты боеприпасов и детали сбитых беспилотников здесь обретают вторую жизнь. Это не просто металл, а свидетели событий, превратившиеся в символы памяти о погибших бойцах и мирных жителях. Многие экспонаты представлены впервые — ранее они хранились в фондах музея.

Выставка продлится до 23 октября 2026 года. Приходите, чтобы увидеть историю своими глазами. Посещение музея бесплатно.