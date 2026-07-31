Саратовские театры выступят в Парке «Зарядье» в Москве. 5 августа Саратовский областной театр оперетты, театр кукол «Теремок» и театр «Балаганчикъ» представят регион на всероссийском марафоне-фестивале «Россия — Театр — Общество». Мероприятие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

1 августа в 20:00 (мск) состоится прямая трансляция вечерней программы «Театральной недели» в парке «Зарядье». Первый день посвящён Центральному федеральному округу. В программе — драматические спектакли, балетные и оперные номера. Трансляция пройдёт эксклюзивно «ВКонтакте» в официальном сообществе Союза театральных деятелей России.

Саратовские коллективы покажут свои лучшие постановки. Это отличная возможность для зрителей по всей стране познакомиться с творчеством саратовских театров.