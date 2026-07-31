За два месяца лета трудоустроены почти 8,2 тысячи саратовских подростков

За два месяца летних каникул при содействии кадровых центров «Работа России» временную работу получили почти 8,2 тысячи саратовских подростков — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала 2026 года трудоустроены свыше 9,8 тысячи несовершеннолетних. Школьники работали в учреждениях образования, культуры, спорта, социальной сферы, на предприятиях промышленности, ЖКХ и сельского хозяйства: занимались благоустройством, делопроизводством, помогали в организации мероприятий.

Директор Кадрового центра Ксения Корнилова отметила, что временная занятость — не только возможность заработать, но и важный этап профессионального становления. С начала года область участвует в федеральном проекте по профориентации молодёжи: более 44 тысяч подростков знакомятся с профессиями, посещают предприятия и получают представление о рынке труда.

Комплексный подход помогает молодым людям осознанно выбирать карьеру, а работодателям — знакомиться с будущими кадрами. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Кадры».