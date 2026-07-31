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НовостиОбщество31 июля 2026 11:42

В Заводском районе мужчина получил ножевое ранение от соседа

Ссора за алкоголем переросла в поножовщину
Источник:kp.ru

В Заводском районе Саратова 45-летний мужчина госпитализирован с проникающим ножевым ранением, повредившим печень и диафрагму. По предварительным данным, инциденту предшествовала ссора с соседом во время распития алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Оперативники задержали 42-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.