В Заводском районе мужчина получил ножевое ранение от соседа

В Заводском районе Саратова 45-летний мужчина госпитализирован с проникающим ножевым ранением, повредившим печень и диафрагму. По предварительным данным, инциденту предшествовала ссора с соседом во время распития алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Оперативники задержали 42-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.