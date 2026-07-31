Саратовские полицейские вернули женщине украденный телефон за 10 тысяч

В Саратове полицейские раскрыли кражу телефона и вернули его владелице. 4 июня 45-летняя жительница Волжского района потеряла смартфон стоимостью 10 тысяч рублей в поселке Солнечном. Оперативники установили личность мужчины, который подобрал гаджет. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Базарно-Карабулакского района, приехавший в Саратов на подработку.

Мужчина пояснил, что увидел телефон на улице и забрал себе. Сотрудники полиции изъяли гаджет и вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает: присвоение найденного имущества квалифицируется как кража. Если вы нашли чужую вещь, отнесите её в полицию.