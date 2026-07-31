В Саратове возбудили дело о нападении собаки на женщину

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на женщину в посёлке Дубки. По поручению руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрия Костина следствие организовало проверку по информации, появившейся в СМИ.

По версии следствия, 29 июля 2026 года у одного из домов на улице Овражной безнадзорная собака укусила 57-летнюю женщину. Пострадавшей причинены телесные повреждения. Причиной происшествия, по данным следствия, стало непринятие ответственными лицами надлежащих мер по организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.