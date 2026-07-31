Энгельсские хлеборобы преодолели рубеж в 200 тысяч тонн зерна

Энгельсские хлеборобы преодолели важный рубеж: валовой сбор зерна достиг 204,6 тысячи тонн. По оперативным данным, зерновые культуры обмолочены на площади 48,2 тысячи гектаров, средняя урожайность составила 42,4 центнера с гектара. Основной вклад в результат внесла пшеница — её намолочено 200,8 тысячи тонн, ещё 3,75 тысячи тонн составила рожь. Параллельно с завершением уборки озимых хозяйства района приступают к сбору яровых — ячменя и чечевицы.

В числе лидеров по сбору урожая — ИП глава КФХ Елисеев А.А., ООО «Садко», ИП глава КФХ Губер Д.А., ООО «Коминтерн», ООО «Березовское», ООО «Солнечное», ООО «Наше дело» и ООО КФХ «Весна». Кроме зерновых, в районе продолжается уборка других культур: картофель собран с 18 гектаров (300 тонн), овощи — с 210 гектаров, валовой сбор овощей достиг 3,85 тысячи тонн при урожайности 183 центнера с гектара.

Параллельно ведётся подготовка к зиме: для зимовки поголовья сельхозживотных уже заготовлено 15,9 тысячи тонн сена, 5,0 тысячи тонн сенажа, 5,9 тысячи тонн зернофуража и 12,5 тысячи тонн соломы. Глава района Максим Леонов поздравил аграриев с высокими результатами и отметил, что уборочная кампания идёт по графику.