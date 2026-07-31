78% саратовцев считают себя исключительно пунктуальными

Исследование сервиса SuperJob показало, что большинство саратовцев называют себя пунктуальными людьми. Исключительно пунктуальными считают себя 78% опрошенных жителей города. При этом среди работников старше 45 лет этот показатель ещё выше — вовремя на работу всегда приходят 83% респондентов.

Лишь 4% опрошенных признались, что опаздывают несколько раз в неделю, 6% — несколько раз в месяц, а 12% — несколько раз в год. Большинство задержек (75%) составляют 10–15 минут, на полчаса опаздывают 12% саратовцев, а на час — всего 3%. Чаще всего опоздания связаны с пробками, форс-мажорами и личными делами.

Таким образом, можно говорить о том, что саратовцы в целом дисциплинированы и ценят своё и чужое время. Основные причины задержек связаны с объективными факторами, которые не всегда можно предвидеть. Работодателям стоит учитывать этот факт при планировании рабочего графика.