Преподаватели ПИУ РАНХиГС приняли участие в экспертной работе Регионального штаба общественного наблюдения за выборами

Фото: ПИУ РАНХиГС

В июле текущего года Региональный штаб общественного наблюдения за выборами проводил активную работу по обсуждению хода и итогов выдвижения кандидатов на предстоящих выборах, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре. В экспертной деятельности штаба приняли участие представители Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, занимающиеся научно-педагогической деятельностью в сфере исследования политических, правовых и государственно-управленческих аспектов организации избирательного процесса и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Очередное заседание состоялось в конце июля в Общественной палате Саратовской области с участием её председателя Бориса Шинчука. Участники рассмотрели результаты выдвижения кандидатов на выборах различного уровня в Единый день голосования. Основой для экспертного анализа стал доклад «Процесс выдвижения на выборах 2026: оценка электоральной динамики», подготовленный научным руководителем Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцентом Московского педагогического государственного университета Никитой Тюковым, который также принял участие в дискуссии в дистанционном формате.

От Поволжского института управления РАНХиГС в заседании приняли участие преподаватели Иван Брянцев и Михаил Шмырев. Они отметили статистическую емкость и полноту данных, характеризующих процесс подготовки предстоящей избирательной кампании в России, а также высокую степень готовности избирательной системы к её проведению на конкурентной и открытой для общества основе.

В своём вступительном слове Борис Шинчук сообщил, что на избирательных участках в Саратовской области на 4 мандата депутата Государственной Думы претендуют 30 кандидатов от 9 политических партий, что обеспечивает конкуренцию на уровне почти 8 кандидатов на одно место.

На высокий уровень активности политических партий также сделал акцент в своем выступлении Михаил Шмырев. Он отметил, что это объективно демонстрирует открытость избирательной кампании для широкого спектра политических сил, независимо от их идеологической направленности, и обеспечивает реальную конкуренцию. Сами выборы становятся площадкой для конкуренции идей, поскольку партии вынуждены формулировать чёткие позиции, обосновывать свои предложения и отвечать на запросы конкретных социальных групп.

Иван Брянцев в экспертном выступлении подчеркнул, что факторами успеха политических партий в борьбе за голоса избирателей становятся умение работать с молодёжью по социально значимым направлениям, масштабировать эту деятельность на всю территорию Российской Федерации, а также способность аккумулировать инвестиционные ресурсы не только за счёт государственного финансирования, но и с привлечением бизнеса. Кроме того, он отметил важность консолидирующей основы таких проектов, которая должна строиться вокруг приоритетов, обозначенных Президентом России и направленных на сохранение ценностных основ и суверенитета страны.