Эксперт ПИУ РАНХиГС о тренде на благоустройство городов

Создание современных общественных пространств и доступной социальной инфраструктуры обеспечивает комфорт, безопасность и привлекательность городской среды, положительно влияет на развитие туризма и демографический рост.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры социальных коммуникаций Ольга Мизинова отмечает: «Сегодня качественное благоустройство городских пространств стало стратегическим национальным трендом и основным требованием урбанистики. Переход России к новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» определил процесс формирования комфортной среды как важного фактора создания удобной жизни людей в городской среде. Современный город конкурирует за то, чтобы люди оставались в нем, поэтому развитые общественные зоны становятся существенным фактором, способствующим удержанию молодежи и специалистов в регионах.

На примере Саратовской области можно отчетливо проследить важные ключевые тренды, формирующие облик современных российских городов:

1. Децентрализация и развитие рекреационных зон у каждого дома. Современная урбанистика уходит от концепции «одного главного парка в центре». Трендом стало насыщение зелеными зонами спальных и развивающихся микрорайонов. В Саратове этот подход иллюстрирует создание и обновление множества локальных пространств. Только за предыдущий 2025 год в областном центре было создано 54 новых сквера и парка. В текущем году также идет активное освоение новых площадок закладываются и реконструируются такие знаковые объекты, как «Соловьиная роща» в Солнечном-2, «Парк Свободы» в Юбилейном и рекреационные зоны в микрорайоне «Звезда».

2. Развитие набережных. Вода значимый рекреационный ресурс. Создание единых протяженных прибрежных зон стало визитной карточкой региона. В Саратове успешно завершен очередной крупный этап продления набережной (включая территорию под мостом Саратов-Энгельс и обустройство нового пляжа в Затоне). Данный подход масштабируется и на другие города нашей области масштабные работы по обустройству современной набережной ведутся в Балаково.

3. Реновация исторических флагманов. Параллельно с созданием новых точек притяжения, переосмысления требует и классическое наследие. Яркий пример текущего года комплексная реконструкция Городского парка Саратова. Проект включает экологическую реабилитацию прудов, модернизацию тропиночной сети с системами автополива и четкое зонирование (выделение современных спортивных зон, воркаут-площадок и пространств для отдыха).

Благоустройство сегодня это синергия федеральных программ и вовлеченности жителей. В Саратовской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется обновить порядка 115 общественных и дворовых территорий по всему региону (от Энгельса до Озинского и Балтайского районов). Отбор локаций идет через всероссийское онлайн-голосование, в котором ежегодно принимают участие сотни тысяч жителей области, самостоятельно определяя дизайн-проекты и приоритеты развития.

Благоустройство сегодня это еще и экономический инструмент. Инвестиции в парки, набережные и дворы напрямую конвертируются в снижение оттока населения, развитие малого бизнеса (кофейни, прокат, стрит-фуд) и внутренний туризм. Комплексная среда формирует идентичность города и новое качество жизни».