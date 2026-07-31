Новые потери: названы имена геройски погибших на фронтах СВО из области

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30 июля стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции ещё пятерых бойцов из Саратовской области. В этот скорбный список вошли имена Николая Гайворонского и Максима Борисова из Энгельсского района, Алексея Евдошенко из Новобурасского района и Кирилла Родина из Марксовского района. Ранее сообщалось о гибели Василия Гуляева из Саратова.

Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципальных образований выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших героев. Власти региона окажут всю необходимую помощь семьям военнослужащих.

Вечная память павшим защитникам Отечества.