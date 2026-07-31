Проезд в Энгельсе подорожал: новые тарифы на 30 маршрутах

В Энгельсском районе с конца июля началось поэтапное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Уведомления от перевозчиков поступили в комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации района. Часть новых тарифов уже вступила в силу с 20 июля, остальные изменения затронут начало августа.

Повышение затронуло более 30 маршрутов — как внутригородских, так и пригородных. Новые тарифы варьируются в зависимости от дальности поездки.

С 20 июля новые тарифы введены на маршрутах:

№ 2083 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Анисовский»: город – 50 руб., Пробуждение – 53 руб., Анисовский – 70 руб.

№ 5 «Ярмарка – СХИ»: 50 руб.

С 23 июля подорожали:

№ 208Б «г. Энгельс Ярмарка – пос. Коминтерн»: город – 50 руб., Пробуждение – 53 руб., Коминтерн – 65 руб.

№ 25 «Мостоотряд – пос. Мелиораторов»: 50 руб.

№ 27 «Речпорт – пос. Мелиораторов»: 50 руб.

№ 224/224Д/224В «г. Энгельс ЭРБ – Детский Санаторий»: 224Д — город 50 руб., поворот на Детский Санаторий — 53 руб., Детский Санаторий — 85 руб.; 224В — город 50 руб., поворот на Детский Санаторий — 53 руб., Дачи Волжанка — 100 руб.

№ 208 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Пробуждение»: город – 50 руб., Пробуждение – 53 руб.

№ 214 «г. Энгельс пос. Мелиораторов – с. Квасниковка»: город – 50 руб., Квасниковка – 58 руб., дачи Квасниковка – 85 руб.

С 27 июля изменения на:

№ 10, 10А «Ярмарка – КХВ»: 50 руб.

№ 208А «г. Энгельс Ярмарка – пос. Новопушкинское»: город – 50 руб., Пробуждение – 53 руб., Новопушкинское – 70 руб.

С 28 июля — маршрут № 3 «Ярмарка – Лётный городок»: 50 руб.

С 29 июля — № 278 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Придорожный»: город – 47 руб., Придорожный – 113 руб.

С 30 июля:

№ 2 «Ярмарка – пос. Мелиораторов»: 50 руб.

№ 23 «Ярмарка – пос. Мелиораторов»: 50 руб.

№ 32 «Ярмарка – пос. Кирпичный»: 50 руб.

№ 21 «Ярмарка – Парк-отель «Новый век»: 50 руб.

№ 234/234Г/234А «г. Энгельс ЭРБ – дачи "Искра-1"»: 234 — город 50 руб., Искра-1 – 80 руб.; 234Г — город 50 руб., Искра-3 – 90 руб.; 234А — город 50 руб., Дачи Волжанка, дачи Авиатор – 90 руб.

С 30 июля также изменились тарифы на маршрутах с отправлением от Ярмарки:

№ 206 «г. Энгельс Ярмарка – с. Квасниковка»: город – 50 руб., Квасниковка – 58 руб.

№ 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка»: город – 50 руб., Шумейка – 75 руб., дачи Тополевка – 82 руб.

С 2 августа:

№ 209 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Зелёный»: город – 50 руб., Зелёный – 58 руб.

С 4 августа:

№ 81 «Ярмарка – пос. Прибрежный»: город – 50 руб., Прибрежный – 50 руб., Базальт – 53 руб.

№ 252 «г. Энгельс Ярмарка – с. Березовка»: город – 50 руб., Березовка – 140 руб.

№ 267 «г. Энгельс Ярмарка – с. Анисовка»: город – 50 руб., Анисовка – 58 руб.

№ 267А «г. Энгельс Ярмарка – Угольник»: город – 50 руб., Угольник – 58 руб.

№ 278П «г. Энгельс Ярмарка – пос. Лощинный»: город – 50 руб., Лощинный – 100 руб.

№ 278К «г. Энгельс Ярмарка – пос. К. Маркса»: город – 50 руб., К. Маркса – 80 руб.

С 6 августа:

№ 280А «г. Энгельс Ярмарка – с. Усть-Караман»: город – 46 руб., Усть-Караман – 172 руб.

№ 1 «Ярмарка – ПМК-14»: 50 руб.

№ 204 «г. Энгельс Ярмарка – с. Степное»: город – 50 руб., Степное – 140 руб.

№ 268 «г. Энгельс Ярмарка – с. Ленинское»: город – 50 руб., Ленинское – 110 руб.

№ 416А «г. Энгельс Ярмарка – с. Липовка»: город – 50 руб., Липовка – 125 руб.

Полный перечень маршрутов с новыми тарифами опубликован администрацией района. Жителям рекомендуется уточнять стоимость проезда у перевозчиков перед поездкой.