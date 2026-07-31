Резервисты «БАРС-Саратов» проходят подготовку на полигоне

Добровольцы отряда «БАРС-Саратов» проходят интенсивную подготовку на полигоне — отрабатывают тактическую, огневую и медицинскую составляющие. Именно эти бойцы обеспечивают защиту промышленных предприятий региона от атак беспилотников. Один из участников отряда Роман рассказал: «Я не смог остаться в стороне. Решил использовать свои навыки для защиты родных рубежей и родного неба».

Герой России, депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович подчеркнул важность работы подразделения: «Сегодня как никогда важно создавать такие подразделения, которые будут обеспечивать защиту саратовского неба и промышленных предприятий. Удары по нашим предприятиям недопустимы, поэтому мы должны сделать всё для безопасности жителей региона».

Подробнее о подготовке и задачах отряда — в сюжете ГТРК «Саратов».