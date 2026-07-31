В Саратове обрушилась кладка аварийного многоквартирного дома

Сегодня в Заводском районе Саратова по адресу улица Крымская, дом 3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение происходит в нежилых подъездах № 5 и 6. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Первому заместителю главы города Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района поручено незамедлительно выехать на место для оперативного реагирования. Специалисты проводят осмотр конструкций, оценивают масштаб разрушений и принимают меры для обеспечения безопасности жителей и ограничения доступа к аварийной зоне.

Ситуация находится на постоянном контроле администрации Заводского района и профильных городских служб. О дальнейших действиях по ликвидации последствий обрушения будет сообщено дополнительно. Жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к аварийному участку.