Минздрав объяснил саратовцам, как пользоваться электронным рецептом

Министерство здравоохранения России разъяснило саратовцам, что такое электронный рецепт и как им пользоваться. По действующему законодательству, рецепт на лекарства может быть оформлен как в бумажном, так и в электронном виде. Сегодня такая возможность доступна в 85 регионах страны. Электронный рецепт — это полноценный цифровой аналог бумажного бланка, который врач формирует во время приёма и подписывает электронной подписью. После этого рецепт автоматически появляется в медицинской информационной системе.

Чтобы получить лекарство, достаточно предъявить электронный рецепт на экране телефона, его бумажную копию или назвать СНИЛС. Электронный рецепт удобнее бумажного: его невозможно потерять или испортить, при повторном курсе лечения врач может оформить его дистанционно, а в личном кабинете на Госуслугах доступна полная история назначений. При необходимости рецепт можно распечатать с пометкой «Дубликат электронного документа» — и никто не пострадает от неразборчивого почерка врача.

Для тех, кто имеет право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение, система работает ещё проще: рецепт автоматически попадает в базу данных, что ускоряет его обработку и отпуск препарата в аптеке. Электронный рецепт — это шаг к современной и удобной медицине, где всё прозрачно, быстро и понятно. Подробнее о возможностях сервиса можно узнать на портале Госуслуг или в своей поликлинике.