В Усадьбе Борисова-Мусатова откроется выставка к 120-летию художницы

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С 7 августа в Усадьбе Борисова-Мусатова начнёт работу выставка «Валентина Николаевна Челинцева “Симфоническое творение”. К 120-летию художника». Экспозиция объединит живопись, графику, документы и книги из фондов Радищевского музея, Хвалынского музея Петрова-Водкина и частных собраний. Среди экспонатов — волжские пейзажи, портреты, книжные иллюстрации и скульптура.

Валентина Челинцева (1906–1981) — яркий представитель искусства XX века, чьё творчество соединяет традиции Саратовской школы живописи и русского авангарда. Её работы отличаются строгостью, ясностью пластического мышления и неповторимым стилем.

Выставка будет работать по адресу: ул. Вольская, 33. Вход свободный.