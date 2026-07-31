Участники СВО и их семьи смогут обратиться к Роману Бусаргину напрямую

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проведет личный прием граждан, являющихся участниками специальной военной операции и членами их семей. Встреча состоится в ближайшую субботу, 1 августа.

Как попасть на прием? Запись на встречу с губернатором открыта сегодня, 31 июля, и продлится строго до 17:00. Для записи необходимо обратиться в Управление по работе с обращениями граждан Правительства области.

Контакты для связи:

Основной телефон: 21-08-31

Дополнительный телефон: 21-00-15

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, стр. 6 (личное обращение).

Параллельно с главой региона личные приемы участников СВО проведут главы всех муниципальных районов области. Это позволит охватить максимальное количество обращений и оперативно решить вопросы «на земле».

Напомним, поддержка участников спецоперации является приоритетом региональной политики. В рамках этой работы в области уже действуют программы льготного трудоустройства (открыто более 1500 рабочих мест) и адаптации ветеранов.

Данный прием — это возможность для бойцов и их родственников решить конкретные проблемы, связанные с социальной адаптацией, получением выплат или медицинской реабилитации, минуя длительную бюрократическую переписку.