Вячеслав Володин жестко раскритиковал чиновников Петровске за темп ремонта школы

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин проинспектировал ход капитального ремонта школы в городе Петровске. Визит спикера Государственной Думы был вызван жалобами на затягивание работ, которые должны быть завершены к 1 сентября — началу нового учебного года.

Критика «штурмовщины»

Осмотрев объект, председатель Госдумы остался недоволен темпами работ. По информации сторонников политика и самого Вячеслава Викторовича, на сегодняшний день выполнено лишь 75% от общего объема задач, хотя до сдачи объекта остается всего один месяц.

Разговор с главой района и представителями подрядной организации получился жестким. Володин использовал известную идиому, описывая текущую ситуацию:

«Здесь работы много. Там еще конь не валялся. У вас остается месяц. За этот месяц вам надо сделать многое, и самое главное, чтобы это было качественно. Потому что вот эта вся штурмовщина может прийти к тому, что потом все начнет трещать и сыпаться», — заявил Председатель ГД.

Требования и ответственность

Вячеслав Володин обратил внимание местных властей на системную проблему — выбор недобросовестных исполнителей. Он подчеркнул необходимость привлекать только профессиональных и опытных подрядчиков для социальных объектов.

Глава района и представитель строительной компании заверили, что успеют завершить ремонт к 1 сентября. Однако Вячеслав Волонин предупредил о персональной ответственности:

«Если объект не сдадут до 1 сентября, заказчик и подрядчик будут привлечены к ответственности», — резюмировал политик.

Напомним, ремонт социальных объектов в регионе ведется в рамках национальных проектов. Ранее Володин неоднократно заявлял, что качество исполнения контрактов должно стоять выше отчетов чиновников о проделанной работе.