Саратовцам рассказали, куда жаловаться на отсутствие льготных лекарств

Прокуратура Саратовской области напоминает жителям, имеющим право на льготные лекарства: препараты должны выдаваться без задержек и в полном объёме. Если возникают сложности с получением лекарств, необходимо сообщить об этом лечащему врачу или руководителю медучреждения. Также важно зафиксировать факт обращения в аптеку — сохранить рецепт и другие подтверждающие документы.

Если проблема не решается на месте, следует обратиться в региональный минздрав или управление Росздравнадзора. При отсутствии реакции со стороны этих органов — подать жалобу в прокуратуру. Ведомство проведёт проверку и примет меры для восстановления прав граждан.

Сохраняйте все медицинские документы: рецепты, назначения, чеки об оплате лекарств за свой счёт. Эти бумаги помогут при проверке и решении вопроса о компенсации затрат.