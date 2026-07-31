Саратовская область вошла в топ-10 регионов по качеству дорог

Саратовская область вошла в десятку регионов России с самыми качественными дорогами, заняв шестое место в рейтинге РИА Новости. Согласно исследованию, основанному на официальной статистике, нормативам в регионе соответствуют 88,7% магистралей опорной сети. Это позволило области обойти Мурманскую, Калининградскую области, а также Удмуртию и Хакасию.

Первое место в рейтинге заняла Ивановская область (94%), второе — Севастополь (90%), третье — Курская область (89,5%), четвёртое — Марий Эл (89,4%) и пятое — Брянская область (89,3%). Саратовская область расположилась на шестой строчке с показателем 88,7%.

Вместе с тем новость вызвала неоднозначную реакцию у жителей региона. В социальных сетях горожане советуют экспертам изучить состояние дорог в районных центрах и заглянуть во дворы — там ситуация, по мнению саратовцев, выглядит иначе.