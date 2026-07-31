В Саратове временно не будут ходить троллейбусы № 15 из-за ремонта теплосети

В Саратове с 12:00 31 июля временно приостанавливается движение троллейбуса № 15. Причина — устранение дефекта на теплосети в районе дома № 56 по улице Чернышевского. Работы на теплотрассе требуют полной остановки электротранспорта на этом участке.

Завершить ремонт планируется до конца дня 3 августа. В мэрии подчеркнули, что специалисты сделают всё возможное, чтобы закончить работы как можно быстрее. Однако просят жителей заранее планировать свой маршрут на эти дни, чтобы избежать неудобств.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что ремонт теплосетей — необходимая мера для подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему сезону.