«Пьяный дебош закончился реанимацией»: В Заводском районе Саратова задержан рецидивист, нанесший соседу ножевое ранение

В Заводском районе Саратова полицейскими задержана 42-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина получил проникающее ранение жизненно важных органов во время совместного застолья.

Хроника происшествия

Трагедия разыгралась накануне ночью. В отдел полиции поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов госпитализирован 45-летний мужчина с признаками ножевого ранения. Медики диагностировали у пострадавшего повреждение печени и диафрагмы — травмы, опасные для жизни.

По предварительной версии следствия, причиной конфликта стала ссора во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его знакомой. В ходе пьяной перепалки женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину.

Расследование

Подозреваемая была установлена оперативниками уголовного розыска в кратчайшие сроки. Учитывая тяжесть содеянного и наличие у женщины непогашенных судимостей за имущественные преступления (кражи), она была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следственным отделом по Заводскому району возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о недопустимости употребления алкоголя в больших количествах, которое часто становится катализатором бытовых преступлений с необратимыми последствиями.