Фото: Музей К.Федина

Музей Федина устраивает детям нескучный день.

Три истории о семейных корнях, о Чуковском и о тех, кто мурлычет.

4 августа, вторник. «Моя родословная»

У каждого дерева есть корни, у каждой семьи — своя история. Откуда мы родом, кто были наши предки, как их судьбы переплелись с нашей? Поговорим о родовом древе, о том, почему так важно знать свои корни.

5 августа, среда. «Чудо-дерево»

Вспомним живые и интересные события из жизни Корнея Чуковского, из его детства. А заодно — и знакомые с детства строки.

6 августа, четверг. «Усатые, полосатые»

Обратимся к мифам и легендам о кошках разных народов, вспомним знаменитых котов из книг, поучаствуем в «кото-викторине» и соберём пословицы-поговорки. Будет интересно!

После каждого занятия — тематический мастер-класс.

Для детей 6–12 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Детский билет — 300 , взрослый — 100 .

Запись обязательна: 23-06-05 или в сообщениях группы.

ул. Чернышевского, 154.