В Саратове обсудили трудоустройство людей с ограничениями по здоровью

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Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова приняла участие в заседании круглого стола по вопросу совершенствования организации условий для трудоустройства людей с инвалидностью в регионе.

«Сегодня мы – социальное государство, и то, как мы выстраиваем работу с людьми с инвалидностью, говорит о том, какое мы общество, и напрямую отражает зрелость и эффективность государственной политики. Это не просто вопрос социальной поддержки – это вопрос равных возможностей. Об этом сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, и всегда подчеркивает Вячеслав Викторович Володин. Особое внимание, конечно, уделяем и вернувшимся участникам СВО. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы встретить и создать условия не только для реабилитации и социализации, но и для возможности их трудоустройства на том направлении, где они наиболее востребованы, и где сами желают себя реализовать», – отметила Анна Кузнецова.

С приветственным словом к участникам в режиме видеоконференцсвязи обратился заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин, обозначив основные направления государственной политики по организации занятости людей с ограничениями по здоровью.

Министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов подчеркнул, что в Саратовской области главными партнерами в вопросах трудоустройства людей с инвалидностью являются работодатели, профсоюзные организации, представители «Всероссийского общества инвалидов». Поддержку оказывает и областной депутатский корпус.

Также он обратил внимание на новые подходы, которые используются в регионе. «Мы постоянно анализируем потребности рынка труда и совершенствуем механизмы работы наших специалистов с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с участниками специальной военной операции. Наш Кадровый центр меняет свой формат работы, делая акцент не на заявительный характер, а на проактивность», – подчеркнул министр.

Как рассказала директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова, в практику работы внедряются новые проекты, направленные на взаимодействие как с соискателями, так и с работодателями. Например, уникальный проект «Мастерская 360» позволил территориальным кадровым центрам стать точкой притяжения для работодателей и дает возможность обсуждать многие актуальные вопросы. Адресная работа, где за каждым инвалидом и участником СВО закрепляется персональный консультант, позволяет оперативно определять потребности в трудоустройстве, бесплатном профессиональном обучении или открытии собственного дела.

«С целью повышения мотивации людей с инвалидностью к трудоустройству в прошлом году наша область присоединилась к федеральной социальной программе «Эстафета успешности». Программа реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив и других партнеров. Ее результатом стало трудоустройство 102 людей с инвалидностью, которых привлекли мотивационные установки на востребованность в обществе и наглядные примеры успешной реализации людей с ограничениями по здоровью», – отметила директор центра.

Во время заседания участники круглого стола обменялись практиками инклюзивного трудоустройства, обсудили опыт работы регионов и отдельно взятых работодателей, а также обратили внимание на значимость этого направления и необходимость выработки решений на различных уровнях.

«Мы постарались изучить положительный опыт трудоустройства людей с инвалидностью в регионах России, внимательно изучили работу, которая ведется в этом направлении в Саратовской области, и видим, что такие подходы, как квотирование мест, действительно, дают свои результаты и возможности заключения соглашений с предприятиями, которые предоставят специальные зарезервированные рабочие места для людей с ограничениями по здоровью, причем с разными видами инвалидности. Такое трудоустройство – это не просто вопрос социальной поддержки и значимый элемент инклюзивной экономики, это реализация человеческого потенциала и востребованности. Объединение усилий Москвы, Саратова, других регионов, Торгово-промышленной палаты, «Единой России» вместе с федеральным министерством труда и социальной защиты, вместе с коллегами из минздрава позволит проработать эффективные форматы трудоустройства и маршрутизации людей с инвалидностью, а также выстроить модель, основываясь на индивидуальном запросе каждого», – подвела итог Анна Кузнецова.