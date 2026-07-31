Саратовские таланты в сердце столицы: наши театры выступят в парке «Зарядье»

Театральная жизнь Саратовской области выходит на столичный уровень. На следующей неделе, 5 августа, сразу три коллектива из нашего региона представят Саратов в Москве на Всероссийском марафоне-фестивале «Россия — Театр — Общество». Мероприятие пройдет в знаковом месте столицы — Парке «Зарядье».
Кто представляет регион? Нашу область будет представлять яркая делегация творческих коллективов: Саратовский областной театр оперетты; Саратовский театр кукол «Теремок»; Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ».
Выступления саратовцев станут частью большого марафона, приуроченного к знаменательной дате — 150-летию Союза театральных деятелей России.
Как увидеть выступление?
Для тех, кто не сможет лично приехать в столицу, организаторы предусмотрели возможность онлайн-просмотра:
Дата: 1 августа (пятница).
Время: 20:00 по московскому времени.
Трансляция: Первый день фестиваля посвящен Центральному федеральному округу. Прямой эфир вечерней программы можно будет посмотреть эксклюзивно во «ВКонтакте», в официальном сообществе Союза театральных деятелей России.
Справка о событии
Марафон-фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Это масштабная акция, призванная показать единство театрального пространства страны от Калининграда до Владивостока.
Участие сразу трех разноплановых коллективов подчеркивает высокий уровень саратовской школы актерского мастерства — от классической оперетты до кукольного искусства и поэтической драмы.