Саратовские таланты в сердце столицы: наши театры выступят в парке «Зарядье»

Фото: Минкультуры Саратовской области

Театральная жизнь Саратовской области выходит на столичный уровень. На следующей неделе, 5 августа, сразу три коллектива из нашего региона представят Саратов в Москве на Всероссийском марафоне-фестивале «Россия — Театр — Общество». Мероприятие пройдет в знаковом месте столицы — Парке «Зарядье».

Кто представляет регион? Нашу область будет представлять яркая делегация творческих коллективов: Саратовский областной театр оперетты; Саратовский театр кукол «Теремок»; Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ».

Выступления саратовцев станут частью большого марафона, приуроченного к знаменательной дате — 150-летию Союза театральных деятелей России.

Как увидеть выступление?

Для тех, кто не сможет лично приехать в столицу, организаторы предусмотрели возможность онлайн-просмотра:

Дата: 1 августа (пятница).

Время: 20:00 по московскому времени.

Трансляция: Первый день фестиваля посвящен Центральному федеральному округу. Прямой эфир вечерней программы можно будет посмотреть эксклюзивно во «ВКонтакте», в официальном сообществе Союза театральных деятелей России.

Справка о событии

Марафон-фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Это масштабная акция, призванная показать единство театрального пространства страны от Калининграда до Владивостока.

Участие сразу трех разноплановых коллективов подчеркивает высокий уровень саратовской школы актерского мастерства — от классической оперетты до кукольного искусства и поэтической драмы.