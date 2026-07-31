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НовостиОбщество31 июля 2026 7:39

В Саратове полиция вернула телефон даме и завела дело на «находчивого» строителя

Саратовские полицейские раскрыли кражу телефона и вернули его законной владелице
Источник:kp.ru

В полицию Волжского района обратилась 45-летняя жительница, которая лишилась смартфона стоимостью 10 тысяч рублей. Женщина потеряла устройство в поселке Солнечном еще 4 июня, уже не надеясь на его возвращение.

Однако благодаря профессионализму сотрудников уголовного розыска гаджет вернулся к владелице спустя короткое время. Полицейские установили личность человека, присвоившего чужую вещь. Им оказался 43-летний житель Базарно-Карабулакского района.

Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, приехал в Саратов на заработки (он трудится строителем). Гуляя по улице, он заметил потерянный смартфон. Вместо того чтобы попытаться найти владельца или сдать находку в полицию, мужчина решил оставить аппарат себе.

Правоохранители изъяли телефон у подозреваемого и передали его законной владелице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь за свою «находчивость» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.