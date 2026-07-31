Фото: ГУ МЧС

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 15 пожаров, из них 7 раз горел мусор и сухая растительность.

В селе Большие Копены Лысогорского района на 4 квадратах горела баня. На место выезжала 1 единица техники.

Загорания автомобилей были в селе Бык Романовского района, селе Узморье Энгельсского района и на улице Азина в Саратове. На тушение выезжали по 1 единице техники.

В поселке Сергеевский Гагаринского района огнём был поврежден сарай. Площадь горения - 42 квадрата. На тушение выезжали 2 единицы техники.

В Энгельсском районе на 30 квадратах горела дача. На месте работали 2 единицы техники.

На улице Посадского в Саратове пожар произошёл в подвальном помещении 12-этажного дома. С огнем на 25 квадратах справились 4 пожарных расчета.

В поселке Александровский Балашовского района огнем был уничтожен частный дом. Площадь пожара - 80 квадратных метров. На тушении работали 2 единицы техники.

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