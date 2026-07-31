«Пушкинская карта» открывает вход на мероприятия Дворца культуры «Россия»

Фото: Минкультуры Саратовской области

Программа «Пушкинская карта» приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет открыть для себя богатый мир культуры: театральные постановки, концерты, выставки и кинопремьеры теперь становятся ещё доступнее. Оформление и использование карты бесплатно, что делает посещение культурных событий лёгким и комфортным для новой аудитории.

Особое внимание обращаем на Дворец культуры «Россия», где в летний сезон запланирована серия ярких мероприятий, доступных по «Пушкинской карте».

В репертуаре — премьерные спектакли, концерты и фестивальные программы, рассчитанные на разные вкусы и интересы. А новый сезон традиционно обещает насыщенную программу и возможности для творческого роста зрителей.

Проет "Пушкинская карта " реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Цель проекта — создать условия для развития, поддержки творчества и укрепления семейных и культурных ценностей путём расширения доступа к качественным культурным мероприятиям.

Приглашаем молодёжь воспользоваться возможностью провести время с пользой и вдохновением!