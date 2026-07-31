Хлебная нива: Саратовская область намолотила более 2,3 миллиона тонн зерна

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Уборочная кампания в Саратовской области вышла на финишную прямую. По данным министерства сельского хозяйства региона, по состоянию на конец июля аграрии намолотили 2 300 000 тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность озимых культур радует аграриев — средний показатель превышает 30 центнеров с гектара, а в отдельных районах достигает рекордных отметок.

Основной вклад в закрома Родины вносят западные и центральные районы Правобережья:

Энгельсский район: безусловный лидер с показателем 209,7 тыс. тонн;

Ершовский район: 161,4 тыс. тонн;

Пугачевский район: 160,6 тыс. тонн;

Дергачевский район: 135,7 тыс. тонн;

Краснокутский район: 133,7 тыс. тонн.

Высокие результаты также демонстрируют Самойловский, Федоровский, Перелюбский, Озинский и Питерский районы, где валовой сбор превысил порог в 100 тысяч тонн каждый.

Техническое перевооружение дает плоды Высокие показатели стали возможны благодаря обновлению парка техники. В полях сейчас задействовано почти 2,4 тысячи зерноуборочных комбайнов.

«В рамках поручений Президента Владимира Путина мы ежегодно наращиваем объемы использования семян отечественной селекции. Так, в этом году 95% озимых культур засеяны семенами российской селекции», — отметил министр сельского хозяйства области Василий Котов.

Ситуация в цифрах (на текущую дату):

Обмолочено площадей: свыше 35% от плана.

Валовый сбор пшеницы: около 1,5 млн тонн.

Средняя урожайность по региону: 30,4 ц/га.

Эксперты отмечают, что благоприятные погодные условия позволили завершить основные работы раньше срока. Убранное зерно уже поступает на элеваторы для просушки и хранения. Успех уборочной кампании позволяет гарантировать продовольственную безопасность региона и обеспечить выполнение экспортных контрактов.