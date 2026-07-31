Саратовские мусоросортировочные комплексы «Ситиматик» приняли более 25 тыс. тонн промышленных отходов

Фото: Ситиматик

На мусоросортировочных комплексах АО «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове ведется прием промышленных отходов от физических и юридических лиц. В первом полугодии их поступило более 25 тыс. тонн.

В соответствии с документами, регламентирующими деятельность инфраструктурных объектов Саратовского филиала компании, комплексы могут принимать до 30% промышленных отходов от общего количества поступающих ТКО. При приеме на объекты промотходы проходят проверку на радиологическое излучение и взвешиваются для расчета стоимости услуги. В настоящее время за утилизацию одной тонны промышленных отходов необходимо заплатить 1 250 рублей. Оплата производится только безналичным расчетом – банковской картой через POS-терминал или по счету в рамках договора с юридическими лицами. Расчет наличными денежными средствами на полигонах не предусмотрен.

Напомним, в состав промышленных отходов входят различные материалы, образующиеся в процессе производства. Например, строительные материалы, зола, шлаки, древесина и другие. Все предприятия, осуществляющие производственную деятельность, должны иметь отдельный договор на обращение с отходами производства III, IV, V классов опасности и не могут выбрасывать их в общедоступные контейнеры для ТКО, предназначенные для населения.

Саратовские мусоросортировочные комплексы и полигоны предлагают полный и экологически безопасный цикл обращения с промышленными отходами. Для получения консультации о возможности заключения договора на обращение с промотходами можно обратиться в контакт-центр филиала компании по телефону: 8 (8452) 25-64-90.